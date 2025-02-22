«СВО идет, мягко говоря, не просто»: Сладков призвал не ждать быстрой победы

Военкор Александр Сладков обратился в своем телеграм-канале к россиянам с призывом не поддаваться эйфории на фоне сообщений о переговорах.

Военкор предупредил о фейке. Так, в сети распространяется фейковая картинка — скрин с заставки видео журналиста. В нем якобы сообщается, что ВСУ «выдохлись». Александр Сладков предупредил, что пока праздновать победу преждевременно. Когда она настанет, Россия будет масштабно отмечать. Однако в настоящее время не стоит расслабляться из-за сообщений о возможных переговоров.

«Трубка мира еще не раскурена. Мы лишь договариваемся о том, как будем договариваться», — высказал мнение военкор Александр Сладков.

Военкор рассказал, что на фоне переговоров военнослужащие России продолжают атаковать позиции противника, уверенно продвигаются вперед. По мнению Сладкова, важно, чтобы и тыл осознавал уровень ответственности за ход СВО. В первую очередь важно освободить территорию Курской области. До переговоров у ВС РФ много работы.

Александр Сладков рассказал, что Армия РФ освобождает населенные пункты не потому, что противник обессилен. Напротив, ВСУ — это боевитый враг, обеспеченный техникой и снарядами. В разные исторические времена отечественная Армия побеждала, потому что солдаты были мотивированы на защиту своей земли. СВО — не исключение.

«СВО идет, мягко говоря, не просто. Тяжело идет. Про победу говорить не то, что рано, — вредно!» — отметил военкор.

Ранее Медведев рассказал, что предпримет Зеленский на фоне переговоров РФ и США.