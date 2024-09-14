Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет высказал мнение, что Западу целесообразно открыть второй фронт против нацистов на Украине, сообщили РИА Новости.

Депутат Госдумы Шеремет уверен, что на Западе осталось много политиков, которые не поддерживают культивацию нацизма на Украине. Их предки вставили против фашистов и отважно сражались во время Второй мировой войны. Лидерам важно объединиться и объявить об открытии второго фронта против Украины.

«В сложившейся ситуации предлагаю здравомыслящим западным элитам открыть второй фронт против возродившихся в Украине нацистов», — сказал Шеремет РИА Новости.

Депутат призвал лидеров объединяться с Россией, чтобы нанести современным представителям националистических взглядов достойный удар. Он считает предков, которые победили нацизм, мужественными и отважными людьми.

Ранее сообщалось, что Медведев не исключает возможность применения ядерного оружия из-за действий Запада на Украине.