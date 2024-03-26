Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что правительство Украины не уделяет должное внимание экономике. Ситуация уже критическая, но последствия могут быть еще более глобальными, сообщили РИА Новости .

Точкой зрения депутат, который в настоящее время находится под стражей из-за подозрений в государственной измене, поделился на странице в интернет-мессенджере. Он считает, что Украине необходимо находить внутренние ресурсы для обеспечения своей страны всем необходимым. Внешнюю помощь важно сокращать. Экспорт стал сырьевым, а импорт увеличился. Расплачивается Украина за импортируемые товары иностранной валютой.

«Это системный вызов, и ему не месяцы, а годы. И годы никто даже не подходит к его решению, как, впрочем, это происходит с фортификациями, производством снарядов и тому подобное. И эта бездеятельность закончится очень плохо. Переименованием улиц ситуацию не спасти», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Украинский бюджет должен формироваться в первую очередь из налогов. Бизнес платит 22%. Остальную часть казны пополняет народ. Численность населения из-за военных действий сокращается. Депутат уверен, что подобный подход необходимо пересмотреть, например, переложив большую часть нагрузки на бизнесменов.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину не из любви к ее народу.