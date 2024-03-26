Депутат Верховной рады Дубинский предрек крах экономики Украины
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский высказал мнение, что правительство Украины не уделяет должное внимание экономике. Ситуация уже критическая, но последствия могут быть еще более глобальными, сообщили РИА Новости.
Точкой зрения депутат, который в настоящее время находится под стражей из-за подозрений в государственной измене, поделился на странице в интернет-мессенджере. Он считает, что Украине необходимо находить внутренние ресурсы для обеспечения своей страны всем необходимым. Внешнюю помощь важно сокращать. Экспорт стал сырьевым, а импорт увеличился. Расплачивается Украина за импортируемые товары иностранной валютой.
«Это системный вызов, и ему не месяцы, а годы. И годы никто даже не подходит к его решению, как, впрочем, это происходит с фортификациями, производством снарядов и тому подобное. И эта бездеятельность закончится очень плохо. Переименованием улиц ситуацию не спасти», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Украинский бюджет должен формироваться в первую очередь из налогов. Бизнес платит 22%. Остальную часть казны пополняет народ. Численность населения из-за военных действий сокращается. Депутат уверен, что подобный подход необходимо пересмотреть, например, переложив большую часть нагрузки на бизнесменов.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС поддерживает Украину не из любви к ее народу.