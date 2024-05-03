Депутат Водолацкий: РФ не будет вмешиваться в скандал с Депардье

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий высказал мнение, что Россия не будет вмешиваться в конфликт с участием французского актера Жерара Депардье, пишет интернет-издание «Абзац» .

Жерар Депардье задержан в связи с обвинением в сексуальных домогательствах. К политике причина задержания не имеет никакого отношения, поэтому российские парламентарии не имеют право вмешиваться в дела иностранного государства.

Спикер выразил уверенность, что актер сможет самостоятельно справиться с решением проблем.

«Я думаю, что новые обвинения закончатся тем же, чем и старые. Там идет речь либо о вымогательстве денег, либо о пиаре», — подчеркнул депутат Водолацкий.

Депутат также высказал мнение, что французский актер любит Россию, но не может признаться в этом из-за жесткой позиции Запада относительно СВО. Виктор Водолацкий исключил вероятность того, что Депардье когда-либо выберет Россию для ПМЖ.

«Депардье сам говорил, что в нашей стране добрые люди, хорошая атмосфера и приятная культура. Он приезжает в Россию «подзарядить аккумуляторы», — высказал мнение Виктор Водолацкий.

Ранее адвокат Сергей Жорин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каковы шансы того, что актера реально посадят в тюрьму и станет Россия защищать своего гражданина. Напомним, гражданство РФ Депардье получил в 2013 году.