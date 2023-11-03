Депутат-«закладчик» из Татарстана Хасанов расплакался в зале суда: приговор вынесен

В пятницу, 3 ноября, в Московском райсуде Казани вынесли приговор экс-депутату Рустема Хасанову. Чиновник был задержан, когда забирал «закладку». Мужчина приговорен к условному отбыванию наказания в течение года при условии испытательного срока длительностью один год, сообщает inkazan.ru .

Прокурор настаивал, что депутат должен быть приговорен к отбыванию наказания в колонии, а адвокат просил выписать штраф. Сторона защиты напомнила биографию подсудимого. Рассказали, что он является отцом четырех детей, за время работы в горсовете Татарстана получил ряд благодарственных писем, добровольно снял мандат после того, как был задержан. Женат. Состояние здоровья не позволили служить в армии.

Рустем Хасанов через мобильный телефон нашел человека, который продаст ему дозу наркотиков. Перевел 4 тысячи рублей. Получил сообщение с указанием адреса, куда и отправился. Мужчина нашел «закладку» и сразу немного попробовал.

Это позволяет убедиться, что в пакетике действительно наркотик. Когда сотрудники правоохранительных органов начали подходить к депутату, Хасанов выбросил порошок к обочине дороги. Сотрудники доказали, что вещество было приобретено именно им.

Экс-депутат Татарстана в зале суда вину не отрицал. Он расплакался. СМИ присутствовали во время заседания. Рустем Хасанов сказал, что суд может принять решение о СМИ на свое усмотрение. Судья разрешила.

В Ростове после судебного заседания подсудимый вышел со сверстками наркотических веществ разного типа. Стало известно, кто передал ему дозы.