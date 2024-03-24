Депутат Затулин: Запад хочет столкнуть Россию с исламским миром

Зампред комитета ГД по делам СНГ Константин Затулин в эфире « Первого канала » высказал мнение, что теракт в «Крокус Сити Холле» был инициирован с единственной целью — принудить Россию воевать с исламским миром.

«Потому что исламский мир испытывает симпатию к России не только в связи с тем, что она что-то делает на Украине, потому что Россия утверждает многополярность, потому что Россия стоит за создание Палестинского государства и не виновна в том, что сегодня происходит на Ближнем Востоке», — сказал он в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

Депутат считает, что нельзя забывать, в какую сторону направлялись террористы. Боевики намеревались пересечь государственную границу с Украиной. На данный момент она превратилась в линию фронта. Просто перейти границу невозможно. По ту сторону должны быть люди, которые бы встретили боевиков.

«Единственный пункт пропуска, который у нас действует на сегодняшний день в обе стороны, это село Колотиловка Белгородской области. Там договоренности всегда действуют в отношении там обмена пленными или обмена телами пленных, телами погибших с обеих сторон», — отметил Константин Затулин.

Константин Затулин уверен, что задержанные террористы не имеют никакого отношения к ИГИЛ*. Они быстро хотели покинуть задние, чтобы спасти свои жизни. Действовали неопытно. Боевики — это наемники, которые могли совершить преступления осознанно или же оказаться втянутыми в чью-то преступную схему.

Ранее посетитель «Крокус Сити Холла» рассказал, как им с супругой удалось выйти из здания 22 марта.

* Запрещенная в России террористическая организация.