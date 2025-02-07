Депутата Гурулева предложили вывести из состава комитета по обороне

Депутат Андрей Гурулев предложили исключить из состава комитета по обороне. Соответствующее решение размещено в документе, опубликованном на сайте Госдумы.

Согласно документу, имя депутата предложено внести в состав Комитета Государственной думы по региональной политике и местному самоуправлению. В Комитет ГД по обороне войдут 13 депутатов, а в комитет по региональной политике и местному самоуправлению — девять представителей Государственной думы. Данное постановление вступит в силу в тот день, когда будет согласовано.

На сайте указано, что предложение было зарегистрировано в пятницу, 7 февраля. Теперь оно будет направлено для ознакомления совету ГД или председателю ГД. Статус — на рассмотрении.

«Вывести депутата Г осударственной Думы Гурулева Андрея Викторовича из состава Комитета Государственной Думы по обороне и ввести его в состав Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению», — указано в постановлении Государственной думы.

По данным СМИ, депутат прославился во время СВО. Он стал одним из ведущих российских экспертов по теме спецоперации. Депутат часто высказывает мнение по разным поводам, которое иногда кажется окружающим резонансным.

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