Путин своим указом сменил руководителя госкорпорации «Роскосмос»

У государственной корпорации «Роскосмос» появился новый генеральный директор. Указ по этому поводу подписал президент РФ Владимир Путин, об этом сообщило РИА Новости.

Указом президента прежний гендиректор освобождается с занимаемого поста.

«Освободить Борисова Юрия Ивановича от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», — говорится в документе.

На смену Борисову назначен Дмитрий Баканов, который ранее работал заместителем министра транспорта. Он также на протяжении семи лет возглавлял АО «Спутниковая система «Гонец». Эта организация входит в госкорпорацию «Роскосмос» в качестве единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» и NASA договорились о сроках завершения работы МКС. Этим организациям удалось синхронизировать свои планы. Согласно расчетам, Международная космическая станция будет работать до 2028 года.