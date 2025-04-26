Депутату из Ленобласти оторвало ноги при взрыве снаряда времен ВОВ

Депутат из Ленинградской области Игорь Печура после взрыва снаряда времен Великой Отечественной войны был доставлен в реанимацию, сообщил РЕН ТВ. По словам супруги, пострадавший находится в тяжелом состоянии.

По информации издания, депутат руководил поисковым отрядом. В свободное время он занимался раскопками артефактов времен Великой Отечественной войны. Взрыв снаряда произошел вечером 25 апреля. Депутат находился в гараже возле своего дома.

Источник сообщил, что произошла детонация снаряда. По его данным, депутату оторвало ноги до колена. Медики также были вынуждены ампутирована кисть руки и часть пальцев. На теле пострадавшего многочисленные ожоги.

По данным источника, после взрыва все члены семьи, которые находились в доме, выбежали на улицу. Часть стены гаража снесена. Супруга депутата Екатерина подтвердила факт его нахождения в больнице. По ее словам, прогноз медиком неутешительный. Стены гаража, действительно, больше нет.

«Никто не представляет, как такое могло быть...» — в беседе с РЕН ТВ сказала Екатерина.

По информации издания, депутату 45 лет. Подробностей, что могло стать причиной подрыва снаряда, на данный момент нет.

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