Дом родителей российского лыжника и олимпийского чемпиона Александра Большунова сгорел после прямого попадания украинского снаряда, сообщил телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации Mash, родители покинули родное село. Решение далось им сложно. Они не хотели оставлять родной край, несмотря на высокий риск. По данным канала, ВСУ неоднократно обстреливали населенный пункт. В селе есть разрушенные дома. Особенный риск возник, когда ВСУ пытались пересечь государственную границу.

По данным канала, в пятницу, 25 апреля, произошел очередной обстрел. В дом родителей спортсмена попал снаряд, что спровоцировало возгорание. Кадры пожара сняли на видео очевидцы. Постройки, расположенные на территории частного сектора, сгорели полностью. Согласно предварительной версии, в момент прилета в доме никого не было. Предполагается, что родители чемпионат оставили населенный пункт относительно недавно.

«Вчера днем противник обстрелял дом осколочным боеприпасом ВОГ», — сообщил Mash.

По информации телеграм-канала, дом расположен в селе Подывотье Севского района. Населенный пункт находится в двух км от границы с Сумской областью.

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