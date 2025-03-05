Депутаты Губдумы рассмотрят законопроект о смене статуса Самары

По данным издания, в настоящее время Самара — городской округ с внутригородским делением. Предложение об изменении статуса внес губернатор региона Вячеслав Федорищев. В пояснительной записке к законопроекту указано, что нынешний статус привел к расширению депутатского корпуса города. Территориальное деление оказалось неудобным.

По данным издания, публичные слушания по данному предложению уже успешно прошли. Теперь законопроект должны рассмотреть депутаты Губдумы. В случае смены статуса в городе главным руководителем по-прежнему останется мэр. Его будет избирать дума из числа кандидатов, которые войдут в состав специализированной комиссии. Выборы проходят каждые пять лет.

Авторы законопроекта предлагают определить срок переходного периода, во время которого будет обновлен состав городской думы и определен глава Самары. Кроме того, будет реорганизована структура мэрии. Внутригородские районы будут ликвидированы через полгода со дня согласования законопроекта.

Ранее Пушилин сообщил о возвращении освобожденному Торецку названия Дзержинск.