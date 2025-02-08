Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что после освобождения Дзержинск возвращает себе статус настоящего русского города. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

В пятницу, 7 февраля, Министерство обороны Российской Федерации объявило о взятии под контроль населённого пункта, который на Украине известен как Торецк. Боевые действия за этот населенный пункт продолжались в течение нескольких месяцев.

В своём заявлении Пушилин акцентировал внимание на том, что отныне не будет возникать недопонимания в связи с наименованием города. Он подчеркнул, что город сохраняет свое историческое название — Дзержинск.

Ранее глава ДНР Пушилин заявил, что российские подразделения уже входят в пределы Днепропетровской области. Разведгруппы регулярно проникают в этот регион по мере необходимости. По его утверждению, ситуация на фронте для украинских войск становится все более сложной на двух участках: в районе Покровска и возле Часова Яра.