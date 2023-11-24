Депутаты Хабаровской городской думы убирали снег на улицах города

В Хабаровске выпало настолько много снега, что коммунальные службы не справляются с его уборкой. Не помогает и техника, которую город выделил в достаточно количестве. Мэр Сергей Кравчук обратился за помощью ко всем неравнодушным гражданам, чиновникам, предпринимателям, педагогам ВУЗов.

24 ноября депутаты Хабаровской городской думы откликнулись на призыв главы города, сообщает transsibinfo.com. Чиновники-мужчины вышли убирать снег на одну из улиц города. К уборке присоединилась молодежь. Только за последние несколько дней выпали осадки, норма которых считается приемлимой для двух месяцев.

Молодежь принялась очищать снег возле транспортных остановок, чтобы облегчить проход граждан к автобусам и маршруткам. Депутаты убирают дороги от снега по тротуарному пешеходу. Молодые люди уверены, что в сложных ситуациях все жители города должны проявлять активную позицию.

Много снега выпадает и в других регионах России. Так, за прошедшую ночь дорожные службы Подмосковья очистили от снега более двенадцати тысяч километров дорог. В первую очередь уделяют внимание участкам, где скапливается большое количество людей и автомобилей. Жителей просят соблюдать правила дорожного движения независимо от статуса водителя или пешехода.