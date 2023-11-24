Дорожные службы очистили от снега более двенадцати тысяч километров дорог Подмосковья за ночь

С начала снегопада дорожные службы очистили и обработали противогололедными материалами более 12 тысяч километров дорог в Московской области, сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что особое внимание в процессе работ уделялось дорогам с интенсивным движением и опасным участкам — съездам, мостам и эстакадам.

«В связи со снегопадом дорожные службы были переведены на режим усиленной работы. <…> Более 1,3 тысячи дорожных рабочих и порядка 560 единиц спецтехники продолжают ликвидировать последствия снегопада», — сообщил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Водителей и пешеходов региона призвали быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.