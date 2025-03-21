Депутаты и эксперты пояснили причины профицитного бюджета Татарстана

Депутаты и эксперты поделились мнением, за счет чего республике Татарстан впервые сначала СВО удалось закрыть финансовый год с профицитом, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По данным издания, доходы консолидированного бюджета превысили расходы на 22 млрд руб. Депутаты приняли решение, что профицитные деньги станут резервными для региона. Главная причина завершения года с профицитом — увеличение доходов и рациональное уменьшение трат.

Старший аналитик компании AMCH Даниил Тюнь высказал мнение, что Татарстану удалось улучшить текущее экономическое положение и успешно провести структурные изменения в экономике региона.

«Наблюдается заметный рост валового регионального продукта (ВРП) Татарстана, который достиг 5 трлн руб., что на 3,6% выше прошлогодних показателей. Это говорит о реальном увеличении экономической активности в регионе, особенно на фоне непростых внешних условий», — рассказал эксперт.

Депутат Хафиз Миргалимов напомнил, что Татарстан — это не дотационный регион, поэтому не стоит удивляться достигнутому результату. По его словам, в республике реализуют различные инвестиционные проекты.

«Когда нужно, у нас государство и доктор, и донор. Надо направить средства на те национальные проекты, которые у нас есть. Денег никогда много не бывает. Их всегда только не хватает», — отметил руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте Хафиз Миргалимов.

Эксперт Даниил Тюнь добавил, что в бюджет республики поступило большое количество налоговых отчислений. Именно эти деньги и стали основой профицита. По мнению аналитика, налоговые поступления значительно превысили экспертные ожидания.

Ранее экономист Остапкович призвал не приватизировать часть предприятий во время СВО.