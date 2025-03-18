Большую приватизацию в условиях СВО призвали проводить с осторожностью

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил "Инфо24», что в условиях спецоперации нужно избирательно и осторожно проводить большую приватизацию предприятий.

Эксперт убежден, что стратегические предприятия и точки из сферы оборонного сектора должны остаться в ведении государства. Однако в список на большую приватизацию следует включать не все объекты. Многие из них могут принести большой экономический рост, когда окажутся во владении частников.

«Снимается нагрузка с бюджета и увеличивается ответственность частного бизнеса. Сама идея абсолютно правильная, это мировой тренд», — подчеркнул эксперт.

Как напомнил Остапкович, вопросы, связанные с приватизацией, всплывают с регулярностью в полтора-два года. В частности этим занимается и Минфин совместно с банками.

Ранее министр финансов Антон Силуанов анонсировали подготовку программы по «большой приватизации».