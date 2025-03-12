Депутаты предложили выдавать россиянам лицензии на отстрел тигров

По данным издания, дискуссии начались неделю назад на заседании. Вносились различные радикальные предложения. Например, отстреливать тигров. Аргумент следующий: животных развелось много в живой среде и зоопарках, причем сотрудникам зоопарков уже не надо столько хищников. Депутат Руслан Войтюк озвучил идею трофейной охоты.

Корреспондент «Восток-Медиа» попросил уточнить, не связаны ли подобные предложения со всплеском эмоций. Депутат Войтюк отметил, что речь шла не именно о трофейной охоте. По его мнению, важно на федеральном уровне обсудить некоторые изменения в вопросах популяризации тигров. Стрелять в хищников на данный момент может только охотинспектор. Право можно расширить на обычных людей. Россияне могут воспользоваться им, например, в целях самообороны.

Депутат Александр Яровой высказал мнение, что перед принятием любого решения необходимо детально изучить вопрос. Проблема должна решаться комплексно с привлечением профильных специалистов. Вопрос о трофейной охоте лично он не изучал.

«Министр нам рассказал, что сейчас будет заключен контракт на исследование, сколько тиграм необходимо территории, как с ними уживаться, то есть эти научные работы будут проведены, соответственно, будет какое-то понимание, но единственное, я, конечно, не понимаю, почему эти исследования не были сделаны ранее теми же структурами», — в разговоре с «Восток-Медиа» рассказал депутат Александр Яровой.

По данным издания, пользователи соцсетей негативно отреагировали на предложение о введении трофейной охоты. Комментариев много. Люди задаются вопросом, зачем сначала вводили меры по популяризации и охране хищников.

Ранее сообщалось, что тигр растерзал лесничего в Красноармейском районе Приморья.