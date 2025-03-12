Тигр растерзал лесничего в Красноармейском районе Приморья

В Красноармейском районе Приморья на лесничего напал амурский тигр. Хищник подкрался к нему сзади, сообщает Минприроды региона.

Мужчина 1969 года рождения, ставший жертвой тигра, был сотрудником КГКУ «Примлес». Вместе с помощником он находился в лесу далеко от населенных пунктов. В тот момент тигр и напал на него.

На место ЧП выехали сотрудники полиции и Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края. Специалистам предстоит выяснить, почему хищник набросился на мужчину. Тигра ищут с применением специальных средств.

Ранее сообщало о том, что в Приморье отловили оставшегося без матери тигренка.