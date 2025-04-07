«Депутаты ругаются как сапожники»: Волочкова оценила идею увеличения штрафов за мат

Балерина Анастасия Волочкова выступила против инициативы увеличить штраф за употребление нецензурной лексики в общественном месте до 10 тыс. руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

С подобной инициативой выступил депутат ГД Александр Аксененко. По его словам, инициатива будет рассмотрена межфракционной комиссией по защите русского языка. В настоящее время размер штрафа достигает 1 тыс. руб. Балерина Волочкова высказала мнение, что установить лицо, которое материлось, достаточно сложно.

«И как эту брань собираются контролировать? Подслушивать разговоры компаний? Бред какой-то», — в разговоре с «Абзацем» отметила балерина Анастасия Волочкова.

По мнению балерины, у народа сейчас не так много денег. Депутаты должны искать способы, как улучшить материальное положение населения, а не увеличивать размеры штрафов. Повышать налоги в сложные времена также не стоит, считает собеседница «Абзаца».

Анастасия Волочкова считает, что многие депутаты сами используют в речи нецензурную лексику. По мнению балерины, им лучше заняться решением других вопросов.

«Интересно, кто это предложил? Уже этих людей хочется послать, если честно. Не туда лезут. А сами они святые? Многие депутаты ругаются как сапожники», — заявила танцовщица.

Ранее юрист по гражданским делам Георгиева положительно оценила идею увеличить штрафы за мат в общественном месте.