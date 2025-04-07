Использование мата в РФ может стать дороже: в ГД предложили увеличить штрафы за сквернословие

Использование ненормативной лексики и мата в общественных местах может стать дороже — в Государственной думе РФ за это предложили увеличить штрафы в десять раз, передает ТАСС. Инициатором идеи стал депутат ГД Александр Аксененко.

Политик предложил повысить размер штрафа за сквернословие с 1 тыс. до 10 тыс. руб. Он подчеркнул, что эта инициатива будет рассмотрена межфракционной комиссией по защите русского языка в Госдуме.

«Мы смогли вместе (вместе со Всемирным русским народным соборов (ВРНС) — международной общественной организацией, созданной под эгидой РПЦ. — прим. „Подмосковье сегодня“) разработать при поддержке общественности и ряда юристов и подготовили изменения в КоАП об ужесточении использования ненормативной лексики, в том числе в общественных пространствах, в интернете», — сказал Аксененко.

Сейчас в России в соответствие со ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) нецензурная брань в общественном месте квалифицируется как мелкое хулиганство. За подобные действия предусмотрены штрафы в размере от 500 до 1 тыс. руб., а также возможность административного ареста до 15 суток.

Как отметил депутат ГД, на ближайшем заседании комиссии также планируется обсудить увеличение штрафов для юридических лиц, организующих концерты исполнителей, использующих ненормативную лексику.

Ранее заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Михаил Делягин рассказал, стоит ли ожидать роста размеров штрафов в 2025 году.