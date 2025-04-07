В России призвали увеличить штрафы за мат в общественном месте

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT заявила , что штрафы за мат в общественном месте в нынешних реалиях являются мизерными.

Мат в общественном месте считается мелким хулиганством, но за него предусмотрены небольшие штрафы: 500 рублей. По словам юриста Георгиевой, наказание нужно ужесточать.

«Что касается штрафов, я полностью согласна с мнением, что их размер нужно повышать. Они были приняты очень давно, еще в 2007 году. Жизнь меняется, и тот размер штрафов на сегодня практически не актуален», — рассказала она.

По мнению специалиста, россиянам проще оплатить 500 рублей, но самовыразиться так, как хочется. Действующие суммы не заставят нарушителей ощутить ответственность и потери в финансах. По мнению Георгиевой, повышение штрафов помогло бы задуматься.

Напомним, что 7 апреля в Госдуме также предложили увеличить штрафы за сквернословие и привели свои аргументы.