Депутаты Татарстана не поддержали предложение Матвиенко сократить набор студентов

Депутат ГД от Татарстана Артем Прокофьев считает, что останавливать перемещение студентов по стране с целью получения высшего образования не стоит. По его мнению, в этом также заключается единство общество. Важно, чтобы молодые люди получали квалифицированные специальности. Депутат согласен с мнением, что не все выпускники вузов трудоустраиваются по специальности. Однако эта проблема имеет экономическую основу. С образованием она не связана.

Член комитета Госсовета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ильшат Аминов высказал мнение, что нужно увеличить прием в вузы Казани. России важно подготавливать сильные кадры.

«Я не совсем понял, что имела в виду Валентина Матвиенко. Не сокращать надо прием студентов, а правильно распределять их на те бюджетные места, которые кровь из носу нужны для экономики», — высказал мнение Ильшат Аминов.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин уверен, что ограничивать в приеме молодых людей не стоит. По его мнению, абитуриенты выбирают Москву, Санкт-Петербург и Казань из-за перспектив в дальнейшем развитии, удобного местоположения, возможности подработки и наличия комплекса общежитий.

«Ограничивать в приеме молодых людей не стоит, этим городам очень важно развиваться, создавать новые рабочие места, развивать свои сферы», — считает эксперт.

Ранее сообщалось, что Матвиенко предложила уменьшить количество студентов в столичных вузах.