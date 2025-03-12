Матвиенко предложила уменьшить количество студентов в столичных вузах

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, выступила с инициативой уменьшения количества принимаемых студентов в университеты Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. По ее мнению, вузы этих городов привлекают абитуриентов со всей России, активно расширяя платное обучение, сообщили «Ведомости».

Матвиенко подчеркнула, что такие учебные заведения выпускают избыточное количество специалистов по профессиям, которые не востребованы на рынке труда.

В связи с этим она обратилась к Лилии Гумеровой, возглавляющей комитет СФ по науке, образованию и культуре, с просьбой тщательно изучить данный вопрос.

Спикер Совета Федерации отметила, что многие выпускники из регионов, получившие образование в Москве, испытывают трудности с трудоустройством по специальности. Она добавила, что Совет Федерации уже поднимал эту проблему перед Министерством образования и науки.

Минобрнауки осуществляет контроль за приемом на бюджетные места, однако не имеет полномочий в отношении платного обучения.

Министр Валерий Фальков ранее предложил наделить ведомство соответствующими полномочиями на заседании совета при президенте.

Ирина Абанкина, профессор НИУ ВШЭ, указывает, что положительный баланс студенческой миграции отмечается лишь в шести регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край, Свердловскую и Ростовскую области.

Ранее сообщалось, что регионы РФ зафиксировали увеличение числа первокурсников в 2024 году.