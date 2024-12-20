Политолог Комарицын назвал кадровую политику в РФ непредсказуемой
Политологи оценили вероятность увольнения губернатора Котюкова
Фото: [Официальный сайт президента РФ]
Политологи оценили вероятность увольнения губернатора Красноярского края Михаила Котюкова для возможного трудоустройства в крупную госкомпанию, сообщил prmira.ru.
СМИ сообщили, что губернатор Котюков намерен оставить занимаемую должность и переехать в Москву. В пресс-службе правительства заявили, что не намерены комментировать слухи и сообщили о высокой загруженности губернатора. Эксперты отметили, что увольнение не исключено, но через некоторое время.
Красноярский политолог Александр Чернявский высказал мнение, что у губернатора есть серьезный управленческий опыт. На протяжении многих лет он занимал руководящие должности. Должность главы региона занял только в этом году. Кадровые ротации не исключены, но сейчас для них не подходящее время, считает эксперт.
Политолог Сергей Комарицын назвал кадровую политику в России непредсказуемой. Однако эксперт считает, что предпосылок для увольнения губернатора пока нет.
«Еще даже двух лет не прошло с того момента, как он возглавил Красноярский край. Поэтому думаю, что его уход маловероятен», — отметил эксперт Комарицын.
Политолог Комарицын отметил, что высокие должности всех госкомпаний уже заняты. По его мнению, должность губернатора отличается престижностью и большими возможностями. Эксперт считает потенциальный обмен нерациональным.
Ранее сообщалось, что Госдума досрочно прекратила полномочия Александра Хинштейна.