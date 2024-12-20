Политолог Комарицын назвал кадровую политику в РФ непредсказуемой

СМИ сообщили, что губернатор Котюков намерен оставить занимаемую должность и переехать в Москву. В пресс-службе правительства заявили, что не намерены комментировать слухи и сообщили о высокой загруженности губернатора. Эксперты отметили, что увольнение не исключено, но через некоторое время.

Красноярский политолог Александр Чернявский высказал мнение, что у губернатора есть серьезный управленческий опыт. На протяжении многих лет он занимал руководящие должности. Должность главы региона занял только в этом году. Кадровые ротации не исключены, но сейчас для них не подходящее время, считает эксперт.

Политолог Сергей Комарицын назвал кадровую политику в России непредсказуемой. Однако эксперт считает, что предпосылок для увольнения губернатора пока нет.

«Еще даже двух лет не прошло с того момента, как он возглавил Красноярский край. Поэтому думаю, что его уход маловероятен», — отметил эксперт Комарицын.

Политолог Комарицын отметил, что высокие должности всех госкомпаний уже заняты. По его мнению, должность губернатора отличается престижностью и большими возможностями. Эксперт считает потенциальный обмен нерациональным.

Ранее сообщалось, что Госдума досрочно прекратила полномочия Александра Хинштейна.