«Депутаты заелись»: в Лангепасе чиновника заподозрили в уборке снега муниципальной техникой

Жители Лангепаса поделились предположениями, что на частной территории дома вице-спикера Максима Сычева убирали снег с применением муниципальной техники. Мэрия в ХМАО отрицает подобную информацию, сообщил muksun.fm.

По данным издания, соседи вице-спикера сняли видео и выложили ролик в сети. Спецтехника убирала снег. Жители утверждают, что работы велись у коттеджа депутата. Люди обратились к прокурору с просьбой проверить данную информацию.

Издание обратило внимание, что мнения пользователей в соцсетях разделились. Одни предположили, что депутат превышает полномочия. В его дворе могли работать представители коммунальной службы, получающие заработную плату из бюджета.

«Депутаты заелись и ничего уже не боятся!» — написал один из подписчиков.

Часть подписчиков уверена, что депутат частным образом оплатил услуги техники и никак не нарушал законодательство РФ. По их мнению, данная услуга в настоящее время доступна многим россиянам. В частности, час работы погрузчика оценивается в 3 тыс. руб.

«Депутат или нефтяник — какая разница, сейчас практически любой может себе позволить заказать работу спецтехники», — поделился мнением подписчик.

Издание отметило, что жители Лангепаса неоднократно жаловались на неубранный снег и нерасчищенные дороги. Реакция Muksun.fm направила запрос чиновникам. Власти Лангепаса отрицают привлечение муниципальной спецтехники или техники подрядной организации к уборке частных владений. По данным властей, в план работ городских служб не внесены никакие адреса частных домов.

«Информацией о расчистке снега на частной территории администрация города Лангепаса не располагает», — сообщил замглавы города Лангепаса Андрей Марочкин.

Чиновники отметили, что снег убирается на регулярной основе. Соблюдены также требования по его вывозу.

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