Общественник пояснил, почему Ростов не справляется с последствиями снегопада

Член регионального штаба Народного фронта, эксперт в области строительства дорог, правозащитник Сергей Левченко высказал мнение, что администрация Ростова-на-Дону имеет возможность решить проблему с уборкой дорог от снега, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт Сергей Левченко отметил, что снегопад — нечастое явление для Ростова-на-Дону. Он считает, что местной власти нет необходимости закупать большое количество техники и содержать штат сотрудников на случай масштабной уборки снега. Однако бывают дни, когда снегом заметает весь город. В частности, в ночь на 4 февраля снег не прекращался. Горожане пожаловались на неубранные тротуары и дороги.

Правозащитник Левченко считает, что правительство должно заключить договоры с предприятиями, функционирующими в городе. Компании могут предоставить свою технику для уборки.

«Все должно быть просто. Когда возникает опасность выпадения большого количества осадков, дежурные должны сообщать об этом компаниям, которые находятся в резерве, как раз на такие случаи», — сообщил RostovGazeta Сергей Левченко.

Эксперт отметил, что обычно в городе выигрывает тендер на уборку одна компания. Мощностей одного предприятия не хватит для расчистки большого города, уверен правозащитник. Эксперт отметил, что еще одна проблема — гололедица. В таком случае компания привлекает подрядчика. Важно, чтобы в городе функционировала профильная рабочая группа. Ее представители могли бы заранее просчитать, сколько техники понадобится, а в зимний период — проконтролировать ход работ.

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