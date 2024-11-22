Дерматолог Стародубцев раскрыл секреты, как зимой сохранить здоровую кожу

Нутрициолог, дерматолог и трихолог Сергей Стародубцев поделился рекомендациями относительно ухода за кожей в период отопительного сезона, сообщил gorod55.ru.

По мнению эксперта, кожа страдает именно в зимний период из-за работы отопления. В помещениях пересушивается воздух. Сергей Стародубцев рекомендует приобрести увлажнитель воздуха. Наиболее оптимальный вариант — ультразвуковые модели. Привычное проветривание, по мнению специалиста, иссушивает воздух, но не увлажняет.

Эксперт также рекомендует следить за питанием в зимний период времени. В меню важно добавлять нерафинированные оливковое масло, льняное и сливочное масло, жирную рыбу, мясо, творог, яйца, сыр, маслины и оливки. Сергей Стародубцев призывает добавлять в рацион насыщенные и ненасыщенные жиры.

Перед выходом на улицу в морозные дни эксперт советует надевать перчатки. Не стоит пренебрегать и косметическим уходом.

«После душа на влажную кожу нанести увлажняющий крем. Рекомендую крем Aravia с церамидами и мочевиной, бальзам La Roche Posay Lipikar или бальзам Librederm Cerafavit. Ими же на регулярной основе можно увлажнять руки», — добавил Стародубцев.

Омский эксперт рекомендует не мыть руки чаще десяти раз в день, причем не мылом, а маслом для душа.

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