Минобороны РФ сообщили, что десантники провели успешную кампанию на правобережье Днепра в Херсонской области: уничтожили западную гаубицу М777 калибра 155 мм и разбили склад, в котором хранились боеприпасы ВСУ.

В ведомстве уточнили, что военнослужащие работали в команде. Сначала оператор разведывательного БпЛА «Zala» выявил цели и передал координаты. Для поражения военных объектов использовали барражирующие боеприпасы «Ланцет». Видео поражения снято с беспилотника и размещено в официальном телеграм-канале ведомства.

Военнослужащие выполняют боевые задачи в круглосуточном режиме. Так, в ночь на 28 июля дежурные средства ПВО перехватили пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями. Все объекты были успешно поражены.

Самая напряженная ситуация в настоящее время возле Красногоровки. Военкоры сообщают о значительных успехах Армии России. Бои идут непосредственно в черте города, часть районов уже перешла под контроль РФ.

Ранее сообщалось, что в Росавиации предоставили информацию о состоянии летчиков разбившегося Су-34 под Волгоградом.