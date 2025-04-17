Десерт из навоза слонов предложен в сете меню ресторана в Шанхае за $550

По данным издания, китайский ресторан высокого класса специализируется на приготовлении экологически чистых блюд. Повара используют инновационные методы. В меню присутствуют необычные блюда. Например, листья деревьев, которые политы медом. Сверху выложены кубики льда.

По информации издания, в меню также можно встретить десерт, главный ингредиент которого — фекалии слона. Предварительно их высушивают и стерилизуют. Слоновий навоз украшен фруктовым джемом, медом и пыльцой. В качестве ароматизаторов используют травяные духи. Десерт входит в сет из 15 блюд. Его стоимость достигает 3888 юаней, что эквивалентно примерно $550.

«Чтобы полностью погрузиться в атмосферу „десерта из навоза“, гостям предлагается подняться по лестнице на „десертную экскурсию“, где они могут выбрать свой любимый травяной аромат и фруктовое варенье, чтобы персонализировать свой кулинарный опыт», — указано в публикации издания.

По информации издания, ресторан напоминает джунгли. Пока официант рассказывает о блюдах, посетители могут срывать листья растения, растущих в горшках, и есть их. Листья можно обмакнуть в соусе. Необычный десерт вызвал вопросы у общественности. Некоторые опасаются, что его главный ингредиент может нести опасность для здоровья людей.

Издание Jiupai News сообщило, что авторы рецептов потратили семь лет на то, чтобы добиться изысканного вкуса каждого необычного блюда.

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