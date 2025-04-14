Российские точки «Макдоналдс» исчезли с карты компании

На платформе Reddit пользователь VainIsMyName поделился снимком из центрального офиса сети «Макдоналдс» в Чикаго. На фотографии изображена карта мира, отмеченная значками ресторанов этой сети. Автор публикации обратил внимание на отсутствие логотипа «Макдоналдс», относящегося к России.

В комментариях к посту один из пользователей упомянул, что в головном офисе «Макдоналдс» расположен корпоративный учебный центр, известный как «Гамбургер университет». Другой участник беседы задался вопросом, продолжает ли этот университет функционировать в России.

Пользователь с ником BorisBullshitDodger ответил, что, будучи москвичом, никогда не слышал об «Гамбургер университете». Поисковый запрос показал, что, судя по всему, он прекратил свою работу в 2022 году.

Автор оригинальной публикации добавил, что штаб-квартира «Макдоналдс» привлекает посетителей, желающих отведать уникальные блюда из меню «Макдоналдс» разных стран. В качестве примера он привел японские наггетсы, канадские картофельные угощения и датские десерты.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили запретить слова «полезный» и «здоровый» в рекламе еды.