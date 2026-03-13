Первые три строки стали решающими: специалист по подбору персонала назвал главные ошибки в резюме

Первые три строки в резюме стали решающими, а качества «стрессоустойчивый и ответственный» — мешающими найти работу. Специалист по рекрутингу Александр Брюхов поделился с REGIONS, как правильно составить резюме в 2026 году.

Эксперт высказал мнение, что работодатели обращают внимание на конкретные факты. Не стоит перечислять свои лучшие стороны, считает специалист. Высокие шансы найти работу у тех соискателей, которые называют конкретные цифры, проекты и результаты.

«Важно, чтобы человек за первые три строки показал, кто он и чем реально полезен, — если вы маркетолог, не пишите „отвечал за продвижение“, напишите „увеличил трафик на 40% за полгода, сократил стоимость лида на 25%“», — привел пример Брюхов.

По словам специалиста, сегодня множество резюме содержат формулировки вроде «участвовал», «помогал», «взаимодействовал». Эксперт считает, что такая лексика не несет никакой ценности для работодателя и лишь отвлекает внимание от описания опыта.

«Работает описание по схеме: задача, что сделали именно вы, и чем это закончилось в цифрах. Даже если вы администратор салона, можно честно написать: „Сократила очереди в пиковые часы, подняла долю постоянных клиентов с 30% до 45% по базе“ — это уже язык бизнеса, а не общие фразы», — рассказал специалист.

Эксперт также посоветовал соискателям включать в резюме небольшой раздел «что ищу». Конкретные формулировки, например, «готов к переработкам на первом году ради карьерного роста» или «необходим гибридный график из-за двоих детей-школьников», помогают отсеять неподходящие вакансии и сэкономить недели на переписку.

«Сейчас мы гораздо спокойнее относимся к перерывам и карьерным поворотам, но только если кандидат не пытается это спрятать. Куда честнее написать: „год занимался уходом за родственником“ или „полгода переучивался на курсах аналитики“, чем рисовать липовые должности», — подчеркнул HR.

