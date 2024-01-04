«Детей Донбасса тебе не жалко»: Пользователи соцсети осудили жену Зеленского
Фото: [Pxhere.com]
Жена украинского президента Елена Зеленская обратилась к партнерам Киева с просьбой продолжить передавать оружие, снаряды и деньги, чтобы ВСУ могли и дальше продолжать атаковать Россию. Пользователи социальной сети X осудили супругу Владимира Зеленского, сообщает агентство «РИА Новости».
«А детей Донбасса тебе не жалко? Или важен только "Бандеростан"? Вы хотели войны, вы ее получили»
Люди оставляли комментарии под постом Елены Зеленской. Один из пользователей соцсети поинтересовался, есть ли у Елены совесть. Кто-то назвал режим супруга Елены нацистским, значит, Россия имеет полное право защищать своих граждан и земли. Другой пользователь уверен, что Россия имеет дело с террористами.
Некоторые пользователи отметили, что СВО длится с февраля 2022 года. Прошло практически два года, но украинский президент не сумел изменить ситуацию.
«У вашего мужа было два года, чтобы поговорить о мире с Россией. Теперь вы пожинаете плоды его безумия»
«Вы не более чем пешки американской военной машины. Вы, нацисты, посылаете своих сыновей умирать за пядь земли, идиоты»
Жена украинского президента не в первый раз обращается к США и Западу с просьбой продолжать оказывать помощь Киеву любого формата. Ослабление помощи принуждает первую леди Украины напоминать о себе разными способами.
В частности, в четверг, 4 января, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока денег для Украины нет. Для выделения нового пакета помощи требуется одобрение со стороны конгресса.