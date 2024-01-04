Жена украинского президента Елена Зеленская обратилась к партнерам Киева с просьбой продолжить передавать оружие, снаряды и деньги, чтобы ВСУ могли и дальше продолжать атаковать Россию. Пользователи социальной сети X осудили супругу Владимира Зеленского, сообщает агентство «РИА Новости» .

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Люди оставляли комментарии под постом Елены Зеленской. Один из пользователей соцсети поинтересовался, есть ли у Елены совесть. Кто-то назвал режим супруга Елены нацистским, значит, Россия имеет полное право защищать своих граждан и земли. Другой пользователь уверен, что Россия имеет дело с террористами.

Некоторые пользователи отметили, что СВО длится с февраля 2022 года. Прошло практически два года, но украинский президент не сумел изменить ситуацию.

«У вашего мужа было два года, чтобы поговорить о мире с Россией. Теперь вы пожинаете плоды его безумия»

«Вы не более чем пешки американской военной машины. Вы, нацисты, посылаете своих сыновей умирать за пядь земли, идиоты»

Жена украинского президента не в первый раз обращается к США и Западу с просьбой продолжать оказывать помощь Киеву любого формата. Ослабление помощи принуждает первую леди Украины напоминать о себе разными способами.

В частности, в четверг, 4 января, координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока денег для Украины нет. Для выделения нового пакета помощи требуется одобрение со стороны конгресса.