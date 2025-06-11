Детей шахтеров из Кузбасса пригласили на отдых в Подмосковье

Дети горняков из Кузбасса отправились на отдых в загородное отделение медцентра «Поляна», расположенного в Подмосковье, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, 15-й год подряд при поддержке Фонда Мельниченко дети из шахтерских семей проходят курс оздоровления в центре «Поляна». Ребята получают возможность пройти профилактическое обследование, посетить бассейн и нейросенсорную комнату. На территории расположен зал лечебной физкультуры, ингаляторий, кабинеты кедро-, гало- и бальнеотерапии. Ребят приглашают на различные процедуры, которые окажут оздоровительное действие.

По данным издания, для юных жителей Кузбасса организовывают экскурсии в Москву. В рамках обзорной поездки ребята гуляют по Красной площади и парку Зарядье. За годы сотрудничества возможностью посетить медцентр воспользовались более 1,6 тыс. детей, проживающих в Сибири и Дальнем Востоке. Более двухсот посетителей центра — дети сотрудников предприятия «СУЭК-Кузбасс».

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