Санатории не только для пенсионеров: россиянка рассказала, как бесплатно оформить путевку

Жительница Новосибирска поделилась опытом пребывания в санатории, сообщил atas.info. Женщина получила бесплатную путевку и рассказала, кто имеет право на подобные льготы.

По данным издания, в обществе сложилось мнение, что отдых в санаториях стоит дорого. Однако получить бесплатную путевку имеет право каждый гражданин. Алгоритм действий рассказала жительница Новосибирска. 47-летняя Наталья призналась, что воспринимала отдых в санатории как способ поддержания здоровья для пожилых людей. Женщина удивилась, когда доктор предложил воспользоваться такой возможностью из-за плохого самочувствия.

Наталья пояснила, что в первую очередь необходимо пройти медкомиссию в поликлинике. Специалисты выдадут справку. После пациент пишет заявление для подачи в Социальный фонд РФ или через портал Госуслуг. После гражданину ответят, одобрили ли прошение.

«После двух недель в Белокурихе я почувствовала себя так, будто снова 20 лет. Прошли постоянные боли в спине, нормализовался сон. Это было дорого? Нет — мы заплатили только за дорогу. Путевка была выдана по социальному направлению», — рассказала Наталья.

Наталья рекомендует брать в санаторий удобную одежду и обувь. Важно рассказать доктору, какие лекарства принимаешь на постоянной основе. При себе необходимо иметь документы, подтверждающие личность, карту ОМС и санаторную карту.

В Подмосковье находится большое количество санаториев, предлагающих различные программы лечения и оздоровления. Подробнее о стоимости и специализации самых популярных из них в 2025 году — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».