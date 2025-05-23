Детей участников СВО не принимают в детский садик в Заинске

В беседе с KazanFirst родители рассказали, что новая заведующая создает некомфортные условия для работы воспитателей. В итоге многие уволились. Не удается заведующей найти компромисс с родителями: супруги участников спецоперации получают отказ в принятии ребенка в сад. С аналогичной проблемой сталкиваются и другие семьи. Возмущены те жители, у которых старший ребенок уже ходит в детский сад «Волшебная сказка», а младшего не принимают. По словам родителей, детей не принимают из-за дефицита кадров.

«Старшему 6 лет, есть еще младший, ему 9 месяцев. Вот и думала отправить в наш же садик младшего, а тут вот как получается, не берет. Это не только у меня, много таких, она нам всем на собрании сказала. Муж на СВО у меня, он офицер, я здесь одна. Неудобно, конечно, водить по двум садикам, ведь второй далеко от нас, но куда деваться», — рассказала журналисту Ангелина.

По данным издания, четыре обратившиеся с аналогичной проблемой мамы воспитывают детей самостоятельно. Их мужья выполняют боевые задания в зоне СВО. По словам собеседниц, некоторым родителям предложили перевести ребенка в другой детский сад.

По словам собеседников издания, в садике нет медсестры. Длительное время была открыта вакансия логопеда. Родители задаются вопросом, что будет происходить в заведении во время сезона отпусков. Выходит, что со всеми детьми останется единственный воспитатель. В пресс-службе администрации Заинска сообщили, что узнали о проблеме от корреспондента KazanFirst. Сотрудники, которые уволились, общаться с прессой бояться.

Ранее сообщалось, что дело о жестоком обращении бывшей воспитательницы с детьми в Кемерово передано в суд.