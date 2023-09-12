Детей запер, жену убил: Подозреваемого из Ставрополья взяли под стражу

На Ставрополье задержали мужчину, которого подозревают в убийстве жены. Во время совершения преступления в доме были дети, которых мужчина запер на замок, сообщает newstracker.ru .

В станице Лысогорской Ставропольского края произошла трагедия. Предполагается, что муж и жена поссорились. Мужчина схватил нож и нанес удар женщине. Она погибла.

В момент убийства в доме находились дети. Известно, что один ребенок точно является мужчине пасынком. Задержанный приказал детям сидеть и не звать на помощь. Чтобы ребята не ослушались, он закрыл входную дверь на ключ. Открыть двери у детей не было возможности.

Сотрудники правоохранительных органов отметили, что в рамках расследования по делу об убийстве женщины также рассматривается угроза лишения жизни несовершеннолетних. Также были возбуждены еще дела, в которых фигурирует задержанный.

Суд согласился, что подозреваемого в убийстве жены жителя Ставропольского края необходимо заключить под стражу. Ведется расследование.

Ранее стало известно, что жительницу Ставропольского края обвиняют в убийстве маленькой дочери по причине неосторожности.