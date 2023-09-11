На Ставрополье суд рассматривает дело о гибели девочки по неосторожности ее матери

В Шпаковский районный суд поступило дело о матери, которая самостоятельно воспитывала маленькую дочь. Женщину обвиняют в том, что из-за неосторожности умер ее же ребенок, сообщает newstracker.ru .

Женщине стало плохо, и она выпила таблетку. Пластинку с медицинским препаратом она оставила в комнате, положила на книжный шкаф. Ее дочь неоднократно доставала все предметы со шкафа, подвигая стул и подбираясь к полкам. Женщине этот факт был известен.

Мама вышла из комнаты, потому что у нее были дела на кухне. Дочка некоторое время оставалась в комнате без присмотра взрослых. Она подставила стул, добралась до таблеток и съела одновременно семь штук. Медики не смогли оказать ребенку помощь, настолько сильным было отравление из-за приема препарата в увеличенной дозе.

По факту происшедшего было заведено уголовное дело. Женщину обвиняют в убийстве собственной дочери по неосторожности.

Ранее сообщалось, что спасатели приехали на вызов, чтобы спасти пятилетнего мальчика. Ребенок застрял в стиральной машине. Инцидент произошел в Казани.