«Дети боятся»: жители Казани в соцсетях выступили против работы школ после атаки БПЛА

В телеграм-каналах появляются сообщения жителей Казани, которые не понимают, почему должны идти на работу и отводить детей в учебные организации после утренней атаки БПЛА, сообщил inkazan.ru.

Издание сообщило, что горожане получили сообщения от МЧС. В них указано, что при возможности жителям рекомендовано оставаться дома и находиться в максимально безопасном месте. В пресс-службе управления образования города проинформировали, что все школьные и дошкольные организации продолжают работу в штатном режиме.

В мессенджерах горожане высказывают мнения, что ведомства должны действовать едино и сообща. Жители предполагают, что сообщения от МЧС не станут основательным доводом для работодателя, если человек решит послушаться совета ведомства.

«Вряд ли работодатель посчитает это достаточным основанием остаться», — написала жительница Олеся.

По данным издания, пользователь с никнеймом asifan оставил комментарий в телеграм-канале мэрии города. Он также ссылается на сообщение МЧС о необходимости оставаться дома. Однако, по его данным, учителя просят не пропускать занятия. Подобные противоречия вызывают у горожан непонимание. Пользователь Наглая и рыжая W-fox также призвали МЧС и министерство образования и науки Татарстана принимать решения сообща.

«Неужели непонятно, что дети боятся? Ну можно же хотя бы в такие дни переводить на дистант! Дома гораздо безопаснее чем в школе! Куда больше 1 000 детей бежать в школе должны?! Нет укрытий на столько человек в образовательных учреждениях», — написала пользователь Region.

Ранее сообщалось, что из-за атаки украинских беспилотников загорелось предприятие в Тульской области.