Из-за атаки украинских беспилотников загорелось предприятие в Тульской области
Атака дронов ВСУ привела к пожару на предприятии в Тульской области
Фото: [сommons.wikimedia/Avowedly]
На одном из тульских предприятий из-за атаки БПЛА загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. Об инциденте в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников в регионе.
К счастью, никто не пострадал.
Миляев отметил, что в Тульской области по-прежнему действует режим угрозы атаки БПЛА.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.
Так, в ночь на 16 января более десяти дронов нанесли удар по трем районам Воронежской области, причем основное воздействие пришло на нефтебазу в Лисках.
Ранее сообщалось о том, что угроза атаки БПЛА объявлена в Курской области.