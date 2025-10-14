Дети идут в школу мимо мусора: почему жалобы родителей тюменской школы остаются без ответа?

Родительский совет школы № 56 в Тюмени пожаловался на антисанитарию и мусор с вакцинами около здания учебного заведения, сообщил nashgorod.ru.

«Контейнер стоит прямо рядом со зданием школы и детской площадкой, всего в нескольких десятках метров от входа. Он постоянно переполнен, не закрывается, мусор разлетается по территории. Внутри я видел коробки с маркировкой „Ультрикс Квадри“ — это упаковка от вакцин. Все это валялось в общем бытовом мусоре», — рассказал «Нашему Городу» председатель совета родителей школы № 56 Сергей Бойко и показал видео.

Председатель Совета родителей, юрист Сергей Бойко уверен, что отходы из школьной столовой складируются возле главного входа в школу. По его словам, заходя в учебное заведение, дети проходят мимо мусора. Сергей Бойко располагает информацией, что мусор может лежать по несколько часов до того, как его вывозят. По словам родителей, мусор нередко разносится по территории школьного двора.

По информации юриста, на территории школы также установлен металлический контейнер больших размеров. Родители уверены, что администрация школы не имеет документов, которые разрешали бы наличие бака возле здания школы. Этот мусор также часто разлетается. Сергей Бойко рассказал, что неоднократно просил директора и завхоза решить проблему.

«Контейнер установлен незаконно, я проверил официальные данные. На сайте администрации Тюмени указано, что у школы числятся только два контейнера по одному кубу каждый. А этот — огромный, примерно на десять тонн, металлический. Его нет ни в одном реестре. Получается, он стоит без разрешения и используется для складирования бытового мусора и вторсырья», — говорит Бойко.

Председатель Совета родителей рассказал, что обратился с жалобой также в прокуратуру и Роспотребнадзор. По его словам, на данный момент проблема остается неразрешенной. По словам папы ученика, вблизи здания школы находится детский сад. Нахождение мусорных баков может негативно отразиться на здоровье юных горожан, уверен Сергей Бойко.

