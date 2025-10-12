«Квартира-помойка»: москвичка забила собственное жилье мусором и оставила его котам

В Москве жильцы многоквартирного дома страдают из-за женщины и ее квартиры, пишет SHOT.

По информации телеграм-канала, москвичка, работающая юристом, забила свою трехкомнатную квартиру тоннами мусор, которые образовали гору почти до потолка и перегородили вход в помещение.

Кроме того, в помещении проживают восемь кошек, которых изредка посещает владелица помещения, чтобы покормить.

Отмечается, что соседи месяцами страдают от последствий захламления — в подъезде уже расплодились опарыши и клопы. Также практически на всех этажах ощущается неприятный запах.

Проблема усугубляется юридическим образованием хозяйки злосчастной квартиры. Женщина умело противостоит попыткам воздействия со стороны управляющей компании.

