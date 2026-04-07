«Лавируют между дырами, как балерины»: фотокорреспондент показал, в каком состоянии дороги в Кемерове

Вместе со снегом в столице Кузбасса исчез и асфальт — дороги покрылись бесконечными ямами. Фотокорреспондент VSE42.Ru Андрей Зонин запечатлел, что происходит в городе. По мнению журналиста, автомобилистам приходится маневрировать между выбоинами, словно балеринам на сцене.

По данным издания, улица Нахимова находится в плачевном состоянии — асфальтовое покрытие буквально уничтожено ямами. Водителям нужно приложить немало усилий, чтобы не разбить свои машины и сохранить остатки нервов.

По мнению корреспондента издания, Логовое шоссе выглядит еще хуже — там настоящий лунный пейзаж. Кое-где из разбитого покрытия торчит арматура. Недавно этот участок дважды прогремел на всю страну: сначала громким ДТП с трамваем, затем аварией с рекордным числом участников. А с приходом тепла, когда ямы обнажились, здесь стали возникать чудовищные пробки — по сути, осталась лишь одна полноценная полоса.

«"Лицо" кемеровской дорожной сети – Кузнецкий мост – кирпича просит. По крайней мере с помощью этих стройматериалов можно было бы хоть временно заполнить адские ямы, которые грозятся оторвать колеса зазевавшейся жертве», — отметил корреспондент VSE42.RU.

По данным издания, Кузнецкий проспект тоже далек от идеала. Особенно на ключевом участке у железнодорожного вокзала, где начинается проспект Ленина.

По информации издания, улицы Сибиряков-Гвардейцев и Пролетарская в районе Кузнецкого сразу дают понять поворачивающим на них водителям: здесь им не рады, лучше разворачиваться, пока не поздно, считает корреспондент VSE42.RU.

Ранее сообщалось, что дорожные службы Подмосковья проводят генеральную уборку дорог после зимы.