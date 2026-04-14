Российская биатлонистка предположила, какое место заняла бы на Олимпиаде

Чемпионка Европы 2016 года Виктория Сливко в интервью Metaratings.ru предположила , какое место заняла бы на Олимпиаде в случае допуска российских биатлонистов.

Международный союз биатлонистов (IBU) продолжает настаивать на отстранении россиян и белорусов. Глава организации Олле Далин во время своего визита на Украину заявил, что не хочет видеть россиян на международных соревнованиях.

«Там были девчонки, которых я обыгрывала. Они были высоко. Утешала себя тем, что я же когда-то с ними боролась и была бы достаточно высоко. Заезжала бы в топ-6 на Олимпийских играх. Но это все рассуждения, что могло бы быть», — рассказала Сливко.

В итоговом зачете Кубка России 31-летняя Виктория Сливко заняла шестое место. В Кубке Содружества опытная биатлонистка стала третьей.

Ранее вице-президент Союза биатлонистов России Павел Ростовцев рассказал о процедуре допуска российских спортсменов к международным соревнованиям. Во второй половине апреля этот вопрос будет рассматривать Спортивный арбитражный суд.