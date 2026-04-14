Дизель подорожал на 9%, метан — на 16%: в российском городе подняли стоимость проезда в автобусах

В минстрое Удмуртии проинформировали, что инициатива повышения стоимости проезда в автобусах исходила от перевозчиков. Компании предлагали ввести плату в размере 50 руб. за одну поездку. Однако специальная комиссия ведомства, изучив экономическое обоснование, сочла адекватным тариф в 45 руб., сообщил udm-info.ru.

В пресс-службе администрации Ижевска напомнили горожанам, что с 15 апреля проезд будет стоить 45 руб. По данным издания, тариф вырастает сразу на 10 руб. — с нынешних 35 до 45. В процентном соотношении увеличение составляет почти 30%.

Новая цена, как уточняется в сообщении, будет действовать как на проезд пассажиров, так и на провоз багажа и ручной клади. Причем стоимость окажется единой для наличного и безналичного расчета. Для пассажиров, добавили в администрации, по-прежнему доступны несколько вариантов оплаты с использованием транспортных карт.

По данным издания, причинами столь значительного скачка цен перевозчики назвали удорожание топлива и электроэнергии. Так, цена на дизельное топливо выросла на 9%. Метан, которым заправляют автобусы ИПОПАТ и ИжГЭТ, подорожал на 16%. А электроэнергия, по данным компаний, за последние два года стала дороже на 28%.

