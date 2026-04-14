Загрязнение почвы, реки и резкий запах: председатель СК России взял на контроль ситуацию в селе под Нижним Тагилом

Жители Горноуральского округа оставляют в Сети жалобы из-за резкого неприятного запаха, который, по их мнению, связан с работой агрокомплекса, сообщил tagilcity.ru.

«Открываешь форточку — и тебя, как кулаком в нос, накрывает этим запахом. Проезжие узнают эти места по нему, а местные просто живут с этим каждый день», — написал один из жителей в соцсетях.

По информации издания, пользователи связывают проблему с размещением отходов животноводства на сельскохозяйственных землях. При этом мнения комментаторов разделились. Одна часть отмечает, что использование навоза в качестве удобрения — это обычная практика для аграрного сектора. Другие жители, напротив, считают, что речь идет о более серьезном воздействии на окружающую среду, и требуют усиления контроля со стороны надзорных органов.

В комментариях также звучит главный запрос, который объединяет обе стороны. Люди, как подчеркивается, требуют не закрытия сельхозпредприятий, а лишь строгого соблюдения экологических норм и правил утилизации отходов, чтобы минимизировать вред для природы и качества жизни в соседних населенных пунктах.

По информации издания, после многочисленных обращений жителей села Малая Лая было возбуждено уголовное дело. Люди жаловались на нарушение природоохранного законодательства. В своих заявлениях они указывали, что с территории местного агрокомплекса на протяжении длительного времени на близлежащие земли сбрасываются отходы. Это, по их словам, приводит к загрязнению почвы и реки Лая, а также вызывает резкий неприятный запах, который ощущается в селе постоянно.

Ситуация дошла до руководства Следственного комитета России. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела.

