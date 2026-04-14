Ежемесячное пособие на ребенка до трех лет получают 1 тыс. жен военнослужащих в Москве и Подмосковье

В столичном регионе ежемесячное пособие на ребенка до трех лет получают свыше 1 тыс. жен военнослужащих, в том числе находящихся в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Пособие могут оформить жены военнослужащих, проходящих службу по призыву и мобилизации, а также курсантов первого курса военных образовательных организаций.

Мера поддержки назначается независимо от дохода семьи и выплачивается со дня рождения ребенка до окончания службы отца или до достижения ребенком возраста 3 лет. Размер пособия составляет 19,3 тыс. рублей.

Супруга мобилизованного военнослужащего, находящаяся на сроке беременности от 6 месяцев, может получить единовременное пособие в размере 45 тыс. рублей.

Также для семей с детьми до 17 лет и беременных жен военнослужащих действует упрощенный порядок назначения единого пособия. Доходы мобилизованного не учитываются при комплексной оценке нуждаемости семьи. В Московской области максимальный размер единого пособия на детей в 2026 году составляет 19,6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в преддверии Пасхи навестил героя СВО и его семью в Электрогорске.