В Кашире в 2027 году построят новый ФОК

Минстрой: новый ФОК построят в Кашире в 2027 году
В Кашире на улице Парковой продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, подрядчик приступил к устройству вертикальных конструкций наружных стен здания будущего спорткомплекса — работы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в них задействованы 46 специалистов и пять единиц техники. Общая стройготовность составляет 11,5%.
Площадь комплекса составит порядка 5 тыс. кв. м, там появятся крытая ледовая арена для тренировок хоккеистов и административные помещения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.