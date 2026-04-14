В Кашире в 2027 году построят новый ФОК

В Кашире на улице Парковой продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, подрядчик приступил к устройству вертикальных конструкций наружных стен здания будущего спорткомплекса — работы планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в них задействованы 46 специалистов и пять единиц техники. Общая стройготовность составляет 11,5%.

Площадь комплекса составит порядка 5 тыс. кв. м, там появятся крытая ледовая арена для тренировок хоккеистов и административные помещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.