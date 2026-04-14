В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке

Утром во вторник, 14 апреля, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 7% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении фиксировались на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Минском шоссе. Кроме того, пробки есть на Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.