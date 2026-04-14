В Люберцах взяли на контроль ДТП с двумя погибшими

Люберецкая городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП, в результате которого погибли два человека и еще один – пострадал. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Инцидент произошел утром во вторник, 14 апреля, на 22-м км автодороги М-5 «Урал». Там водитель грузового автомобиля наехал на «Газель», стоявшую на дороге из-за поломки. В результате два человека погибли, еще один – получил травмы различной степени тяжести. Прокуратура также взяла на контроль принятие решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) по результатам проверки.

