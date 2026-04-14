Школьников и их родителей приглашают на День открытых дверей в колледжи Подмосковья

18 апреля 2026 года в 10:00 Московская область станет площадкой Единого дня открытых дверей (ЕДОД). Мероприятие призвано помочь школьникам осознанно подойти к выбору профессии, показать реальные перспективы профессионального роста и укрепить связь между системой образования и реальным сектором экономики. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в этот день свои двери распахнут 36 колледжей и 6 структурных подразделений вузов региона. Учебные заведения объединены в 18 образовательных кластеров, охватывающих 12 ключевых отраслей экономики. Такой подход позволяет продемонстрировать школьникам целостную картину профессиональных возможностей Подмосковья — от традиционных рабочих специальностей до высокотехнологичных направлений.

Программа дня выстроена так, чтобы дать максимум практического опыта и полезной информации. В начале гостей ждут родительские собрания с участием представителей Министерства образования Московской области, работодателей и профессиональных образовательных учреждений. В ходе встреч обсудят актуальные требования рынка труда к специалистам, перспективы трудоустройства выпускников, возможности карьерного роста в разных отраслях, механизмы взаимодействия колледжей с предприятиями‐партнерами.

Особое место в программе займут экскурсии на ведущие предприятия региона в формате профессиональных проб. Школьники смогут побывать на производстве и «примерить» на себя разные профессии. Среди площадок — Авиационная корпорация «Рубин», Загорский трубный завод, Раменский приборостроительный завод, Серпуховский завод «Металлист» и другие индустриальные гиганты Подмосковья.

На предприятиях ребят ждут не просто экскурсии, а интерактивное погружение в профессию: они увидят рабочие процессы, пообщаются с действующими специалистами, получат первые практические навыки. Представители компаний расскажут о корпоративной культуре, возможностях повышения квалификации прямо в процессе обучения и перспективах трудоустройства с достойным уровнем заработной платы сразу после выпуска.

С полным перечнем адресов площадок можно ознакомиться на официальном сайте Министерства образования Московской области.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о колледжах Подмосковья, ставших лучшими в рейтинге трудоустройства выпускников.